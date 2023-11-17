انتهاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول باثار عين شمس وهذا موعد النتيجة

كشف الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار جامعة عين شمس ، ان الكلية انتهت من اجراءات امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول لجميع برامج الكلية تطبيقا لما ورد في مواد اللائحة الداخلية للكلية التي تنص المادة 14 منها على عقد هذا الاختبار خلال الأسبوع السابع من الدراسة على ان يُخصص له 10 درجات.

وأكد طنطاوي في تصريحات لصدي البلد على ان امس اخر موعد للاختبارات في شهر نوفمبر ،لافتا ان الكلية سوف تعلن نتائج منتصف الفصل الدراسي الاول خلال شهر القادم .



عقد مجلس كلية الآثار بجامعة عين شمس، اجتماعه الشهري (الثاني والعشرين) بقاعة مجلس الكلية برئاسة الدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية، وبحضور وكلاء الكلية وأعضاء المجلس من الداخل، الدكتور محمد سمير حمزة، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات السابق بوزارة التعليم العالي، والمستشار الثقافي الأسبق لمصر بواشنطن. والدكتور. الطيب صالح عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية، و الدكتور عبدالسلام فاروق، رئيس تحرير الأهرام المسائي كأعضاء المجلس من الخارج.



واستهل الدكتور حسام طنطاوي الاجتماع بالترحيب بالسادة الأعضاء متمنيًّا التوفيق للجميع، و التهنئة القائمين بعمل وكيلي الكلية لشئون التعليم والطلاب، وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم انتقل المجلس إلى مناقشة موضوعات الاجتماع ومنها: شئون التعليم والطلاب.

حيث استعرضت الدكتورة نوال جابر، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بعض الموضوعات منها الأعداد المقترح قبولها للعام الجامعي 2024 /2025 م، وشروط التشعيب الخاصة بأقسام الكلية وشروط القبول بالبرامج الجديدة، تحويلات الفرق الأعلى ونقل القيد والمؤهلات العليا، وخطة الورش التدريبية، والمحاضرات العامة لطلاب الكلية للعام الجامعي 2023 /2024 م. كما تم عرض التقرير المقدم من وحدة التعلم الإلكتروني بشأن متابعة منصة التعلم الإلكتروني لأقسام الكلية فى الفصل الدراسي الأول، واعتماد خطة التدريبات الميدانية والزيارات العلمية لبرامج الكلية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 /2024م، ومواصفات ومعايير اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024م، وتشكيل لجان الامتحانات بالكلية ومهام كل لجنة للعام الجامعي الحالي.

وبانتقال المناقشات إلى قطاع الدراسات العليا والبحوث، تناول الدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا في الجلسة الموافقة على تشكيل لجنة الإشراف لعدد رسالتين ماجستير، والموافقة على قيد طلاب الدراسات العليا في العام الجامعي 2023 /2024م. ومد عام إضافي لتسجيل ثلاث طالبات في مرحلة الماجستير بمعهد الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم.



وفيما يخص العلاقات الثقافية، تم عرض ومناقشة ترشيحات الكلية لجوائز الدولة التقديرية (المجلس الأعلى للثقافة). وترشيح أحد أعضاء هيئة تدريس لجائزة جامعة عين شمس التشجيعية لعام 2023.

وبانتقال المناقشات إلى قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تناول د. باسم محمد سيد، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عدة موضوعات منها: مشاركة الكلية وبعض أعضاء هيئة التدريس في قوافل الجامعة، والإعداد لحملة تبرع بالدم لصالح مرضى مستشفيات الجامعة، وتشكيل فريق التوعية المجتمعية ولجنة الأزمات والكوارث للعام 2023-2024.

كما عرضت د. رانيا زيدان، مدير وحدة الجودة عدة مذكرات بشأن اعتماد برامج مرحلة البكالوريوس وتوصيفات ومصفوفات مقررات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023 /2024م.



وتزامناً مع اليوم العالمى لمرض السكر نظم اليوم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة توعية لمرض السكر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف فريق من كلية الطب ، الدكتور على الانور عميد كلية الطب و أ.د. هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدسلوى صديق حسنى رئيس وحدة الغدد الصماء و السكر بكلية الطب

وفرق متخصص من كلية التمريض أ.د.سحر موسى عميد كلية التمريض و أ.د. هيام رفعت وكيل كلية التمريض .



وخلال جولة الدكتورة غادة فاروق بمقر الحملة اشادت بجهود التنظيم مؤكدة أهمية نشر الوعى الصحى بين جميع فئات المجتمع الجامعى وخاصة بين الشباب حول أنماط الحياة الصحية السلمية للوقاية من الإصابة بأمراض السكر والضغط والأمراض المزمنة وكذلك أهمية الاكتشاف المبكر لتلك الأمراض للحافظ على الصحة العامة للجسم .



و تضمنت الحملة قياسات ضغط ، وسكر ، وسكر تراكمى وشهدت الحملة إقبال كبير حيث استقبلت أكثر من ٥٠٠ مستفيد من جميع فئات المجتمع الجامعى من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس ، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، وجميع العاملين بالجامعة