نتنياهو: مؤشرات قوية على أن الرهائن محتجزون بمستشفي الشفاء في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل كان لديها مؤشرات قوية على أن الرهائن محتجزون في مستشفى الشفاء في غزة.

في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال نتنياهو: “كانت لدينا مؤشرات قوية على أنهم محتجزون في مستشفى الشفاء، وهذا أحد أسباب دخولنا المستشفى”.

وأضاف نتنياهو، أن “حكومته لديها معلومات استخباراتية عن الرهائن”، لكنه امتنع عن أن يكون أكثر تحديدا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلا عن دبلوماسي لم يذكر اسمه، بأن إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من العثور على دليل على نشاط حركة حماس الفلسطينية في مجمع الشفاء الطبي.

وأوضحت “واشنطن بوست”، أن "إسرائيل كانت تأمل في أن يكشف الهجوم المثير للجدل علي المستشفي عن أدلة دامغة على وجود نشاط مسلح كبير في مجمع الشفاء الطبي”.

وأضافت أن “عدم وجود حقائق واضحة في الوقت الحالي أدى إلى أن الدول الغربية قررت زيادة الضغط على إسرائيل حتى توافق على وقف العمليات العسكرية”.