عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: مؤشرات قوية على أن الرهائن محتجزون بمستشفي الشفاء في غزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل كان لديها مؤشرات قوية على أن الرهائن محتجزون في مستشفى الشفاء في غزة.

في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال نتنياهو: “كانت لدينا مؤشرات قوية على أنهم محتجزون في مستشفى الشفاء، وهذا أحد أسباب دخولنا المستشفى”.

وأضاف نتنياهو، أن “حكومته لديها معلومات استخباراتية عن الرهائن”، لكنه امتنع عن أن يكون أكثر تحديدا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلا عن دبلوماسي لم يذكر اسمه، بأن إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من العثور على دليل على نشاط حركة حماس الفلسطينية في مجمع الشفاء الطبي.

وأوضحت “واشنطن بوست”، أن "إسرائيل كانت تأمل في أن يكشف الهجوم المثير للجدل علي المستشفي عن أدلة دامغة على وجود نشاط مسلح كبير في مجمع الشفاء الطبي”.

قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل

قوات حفظ سلام دولية.. تحرك أمريكي أوروبي بشأن غزة

وأضافت أن “عدم وجود حقائق واضحة في الوقت الحالي أدى إلى أن الدول الغربية قررت زيادة الضغط على إسرائيل حتى توافق على وقف العمليات العسكرية”.

إسرائيل مستشفى الشفاء غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

موضوعات متعلقة

قوات حفظ سلام دولية.. تحرك أمريكي أوروبي بشأن غزة

واشنطن بوست: إسرائيل لم تعثر على أي دليل لنشاط حماس بمستشفى الشفاء

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة الموتى في صفوفه منذ 7 أكتوبر

أمريكا تطالب إسرائيل بضمان أمن سكان غزة

بالتفاصيل.. صحيفة أمريكية تفضح أكاذيب الاحتلال المضللة في حرب غزة

الأمم المتحدة تعلق على الرفض الإسرائيلي لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة بغزة

فايننشال تايمز: إسرائيل تعتقد أن قيادة حماس موجودة الآن في جنوب غزة

الصحة العالمية : مستشفى الشفاء يحتاج 200 ألف لتر وقود

ترشيحاتنا

طفل فلسطيني مصاب يروي لحظات مؤلمة ويبكي لفقد قدمه

محلية النواب: تعديل قانون التصالح يفترض حسن النية

محمد صلاح يكشف كواليس الفوز على جيبوتي ورسالته للاعبين وعتابه للجماهير|فيديو

الصحة: الأطباء مستعدون لدخول قطاع غزة لمساعدة الأشقاء

أفضل 5 كتب ستساعدك على التخلص من الاكتئاب| تعرف عليها

بعد استجابة الرئيس.. الصحة: 3 استشاريين يتابعون حالة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يكشف سبب امتناع الإنسان عن الأكل قبل الوفاة

اتطلقت امبارح وجالها عريس النهاردة| تفاصيل عرض زواج خليجي لـ هنا الزاهد.. شاهد

هدية ربانية.. معجزة نواة البلح لعلاج أمراض خطيرة

تايجر جريء.. هيدي كرم تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ