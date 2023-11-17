مهاجم عالمى.. كولر يطلب من إدارة الأهلى التعاقد مع هذا اللاعب

تداولت انباء خلال الأيام الماضية عن طلب السويسري مارسيل كولر من ادارة النادى الأهلى التوقيع مع البوركيني محمد كوناتيه مهاجم فريق اخمات الروسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت المعلومات أن اللاعب صاحب ال ٢٥ عام سيصبح حر فى يناير، ومن السهل انتدابه للقلعة الحمراء في ظل تراجع مستوى مهاجمي الأهلى وخاصة الوافد الجديد انتوني موديست.

اللاعب محمد كوناتى يلعب فى فريق اخمات الروسى ولد فى ساحل العاج ويمثل الان بوركينا فاسو على المستوى الدولى، ولد في 12 ديسمبر 1997 ويبلغ 25 سنة بدأ مسيرته موسم 2016 مع نادى ساكسان ثم انتقل فى اغسطس 2016 الى نادى اورال سفيردلوفسك اوبلاست ثم فى 2017 إلى نادى بابت ثم 2019 إلى نادى خميكى حاليا يلعب فى نادى اخمات

ولعب هذا الموسم 39 مباراة سجل 16 هدف طوله 191 سم.