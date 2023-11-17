لحظة بلحظة مباراة الأرجنتين وإرجواى| القنوات الناقلة

يستضيف ملعب "لا بومبونيرا" في مدينة بوينس آيرس، المواجهة القوية التي ستجمع بين منتخب الأرجنتين وأوروجواي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس العالم 2026.

وستنطلق المباراة في تمام الثانية فجرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة فجرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، بعد قليل الجمعة ١٧ نوفمبر.

ويدخل منتخب الأرجنتين مباراة يوم الجمعة وهو في صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد منتخب أوروجواي، في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

كما سيتم بث مباراة الارجنتين ضد أوروجواي عبر قناة SSC HD1.

