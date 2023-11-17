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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

أرشيفية
أرشيفية

أفاد التلفزيون السوري في نبأ عاجل له منذ قليل، بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت منذ لحظات لـ”أهداف معادية” في محيط دمشق العاصمة.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن طائراته الحربية قصفت "بنى تحتية" في جنوبي سوريا بعد عملية إطلاق صاروخية باتجاه هضبة الجولان.

وقال الجيش إن صاروخين أطلقا من سوريا سقطا في مناطق غير مأهولة في الجولان وأن صافرات الإنذار دوت في المنطقة.

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ومنذ بداية الحرب على غزة، استهدفت القوات الإسرائيلية الأراضي السورية 19 مرة ، 13 منها كانت بالقصف الجوي وكان للمطارات السورية النصيب الأكبر منها.

وأسفرت الغارات، وفقا لمدير المرصد، عن مقتل 26 شخصا من بينهم عناصر في حزب الله اللبناني.

 

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