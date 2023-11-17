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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد صادم من عضو مجلس الزمالك على انتقال فتوح للأهلي.. اعرف الإجابة

فتوح
فتوح

تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف الإدارة حال تلقي احمد فتوح عرضًا من الاهلي بعد قرار ايقافه وعرضه للبيع. 

وقال احمد سليمان فى تصريحات تلفزيونية "في لعيبه كتير راحت من الزمالك للأهلي والعكس وبقى الزمالك كما هو والأهلي كذلك"

مؤكدًا "إن قرار بيع أحمد فتوح لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي نهائي ولا رجعة فيه، واحنا بندور علي قيم ومثل ومبادئ، والزمالك أكبر من أي حد.

وأشار: "الي ان الفريق يعيش فى الوقت الحالي حاله من الهدوء والإستقرار، ولاتقلقوا على نادي الزمالك"

وكان نادي الزمالك قد قرر إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، وعرضهم للبيع بعدما تركوا معسكر الفريق الماضي أمام زد.

الزمالك يستعد لمواجهة أبو سليم الليبي 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.

 

أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك الأهلى اللواء أحمد سليمان مجلس إدارة الزمالك

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