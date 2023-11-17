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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يا سلام | خالد الغندور يسخر من استبعاد ثلاثي المنتخب

خالد الغندور
خالد الغندور

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، استبعاد طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، وذلك لعدم استكمال الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، ليغادر الثلاثي معسكر الفريق.

وكاب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "استبعاد امام عاشور و طارق حامد و الشحات لأسباب تربوية عشان  عدم التدريب و الزعل من عدم المشاركة و ده قرار تربوي بس انضمام فتوح و صبحي بعد الخروج من المعسكر ليلة المباراة للسهر ده قرار انساني يا سلام يا فيتوريا".

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا علي جيبوتي بسداسية دون اهداف ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني ، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس

وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاء كالتالي :

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد. 

خالد الغندور استبعاد إمام عاشور استبعاد طارق حامد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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