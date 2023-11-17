وزير الشباب والرياضة يلتقي قيادات جامعة أوتاوا الكندية

التقى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بقيادات جامعة أوتاوا؛ لبحث تنمية التعاون بين الجامعة والوزارة من خلال برامج مُبتكرة لمستقبل أفضل للشباب والرياضة بمصر،وبحضور سفير مصر لدى كندا أحمد حافظ.



ويأتي اللقاء الذي تم في جامعة أوتاوا في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير حاليا لكندا من أجل المشاركة في اجتماعات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "الوادا".



ويتمثل دور وزير الشباب والرياضة كعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

يذكر أنه تم تجديد الثقة في الوزير للمرة الثانية؛ ما يؤكد تقدير المنظمة وثقة الدول الأعضاء في قيادته ومساهمته الفعّالة في جهود مكافحة المنشطات في المجال الرياضي.



وتتناول اجتماعات المكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات العديد من الملفات الهامة من بينها قياس مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييم الإنجازات المحققة على صعيد مكافحة المنشطات في مختلف دول العالم..كما ستتم مناقشة مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالرياضيين وبعض الاتحادات في بعض الدول .



وتعكس مشاركة وزير الشباب والرياضة في هذه الاجتماعات التزام الوزارة بمكافحة المنشطات ودعمها للقضايا المتعلقة بنزاهة الرياضة.