أحمد سليمان: مفيش حد هيدخل الزمالك غير على الفرازة

وجه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء بشأن الصفقات التي سيتم تدعيم بها الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد سليمان، فى تصريحات تلفزيونية " محدش هيدخل نادي الزمالك غير على الفرازة، واللعيبة الموجودة حاليا، هما سلاحنا، لانهم بيتحملوا كتير واحنا في ضهرهم للأخر.

واضاف "هناك حاليًا مفاوضات مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، لحل أزمة إيقاف القيد قيل الميركاتو الشتوي المقبل"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.