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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| لمشاركتهم في «العباقرة».. وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بفريق مدرسة أبشان الثانوية.. جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

 

لمشاركتهم في «العباقرة».. وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بفريق مدرسة إبشان الثانوية

استقبل محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فريق مدرسة إبشان الثانوية بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية والمشارك في مسابقة العباقرة للموسم الـ 14، وذلك بمكتبه بديوان عام مديرية التربية والتعليم.
 

جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس.. تفاصيل

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

تفاصيل المؤتمر الدولي الثالث لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

تنظم كلية الصيدلة جامعة عين شمس برئاسة  الدكتورة  أمانى كامل عميد الكلية مؤتمرها الدولي الثالث، الذي سيعقد على مدار يومي 19 و 20 نوفمبر 2023 تحت عنوان "الاستدامة والابتكار في البحوث الصيدلانية والصناعة الدوائية ".

اتحاد طلاب هندسة القاهرة يعلن عن تكوين فريق الكورال| تفاصيل

تعلن اللجنة الفنية بإتحاد طلاب هندسة القاهرة بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب عن تكوين فريق الكورال.

جامعة حلوان تعلن تفاصيل خدمة الترجمة الفورية بمركز اللغات

يعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن تقديم خدمة الترجمة السريعة والمراجعة للاعتماد، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي مدير المركز

 

جامعة الملك سلمان تعقد نهائي مسابقة تحدي العباقرة.. الأحد المقبل
 

اعلنت جامعة الملك سلمان الدولية في اطار متابعة الأنشطة الطلابية والمسابقات بأفرع الجامعة الثلاث حيث انتهت فعاليات التصفيات والمنافسات بفرع الجامعة بمدينة طور سيناء في
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