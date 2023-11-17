دفاع النواب: مصر وضعت القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامات العالم

قال النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن إشادة العديد من قادة ورؤساء العالم بدور الكبير والتاريخى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الشعب الفلسطينى فى غزة بمثابة دليل قاطع على التقدير العالمى الكبير لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية.



وأضاف طنطاوى، فى بيان له أصدره اليوم، أن إشادة دول العالم ومنظماته بدور مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين يمثل انعكاساً حقيقياً واعترافاً واضحاً بنجاح الدبلوماسية المصرية وقدرتها الكبيرة على التأثير اقليمياً وعالمياً كما أنها تؤكد النجاح المصرى الكبير فى وضع القضية الفلسطينية فى صدارة اهتمامات العالم مؤكداً أن الدور المصرى والتاريخى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية أصبح يحظى باحترام وتقدير كبيرين من مختلف دول العالم.



وطالب النائب خالد طنطاوى من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الامم المتحدة ومجلس الامن والولايات المتحدة الاميركية بصفة خاصة الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر لانقاذ الأشقاء الفلسطينيين من الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضدهم والتى ادت الى مقتل الألاف من الشهداء الابرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين، مؤكداً على ضرورة تنفيذ ما طالبت به مصر مراراً وتكراراً على ضرورة اجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية.