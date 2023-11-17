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رئيس التحرير
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أخبار البلد

أكاديمية مصر للطيران تنجح في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي للسلامة

صدى البلد

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران " إيازا " لجهاز الطيران التمثيلي : A320 (neo /ceo).

وأشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة جهاز الطيران التمثيلي و ما يتم عليه من أعمال صيانة و تحديث و كذلك مراجعات الجودة ليظل الجهاز متوافقا مع أحدث التشريعات المحلية و الدولية.


كما أثنى وفد الوكالة على ما تلقاه من دعم و توفير لكل متطلبات تيسير عملية التفتيش.

الجدير بالذكر أن الجهاز يوفر التدريب للسادة الطيارين على أحدث الطرازات العاملة بأسطول شركة مصر للطيران للخطوط.

وأشاد الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالجهد المبذول من السادة مهندسي الإدارة العامة للجودة و الإدارة العامة للطيران التمثيلي.

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