زينهم وبطن الحوت.. موعد عرض الموسم الدرامي الجديد والقنوات الناقلة

أيام قليلة ويبدأ موسم جديد درامي جديد ويعتبر هذا الموسم هو الأخير قبل بدء الاستعداد للموسم الأهم وهو موسم رمضان 2024.



ويشهد الموسم الدرامي القادم عدد كبير من المسلسلات المختلفة سواء على القنوات الفضائية أو حتى المنصات، وتأتى البداية بمسلسل بطن الحوت.

بطن الحوت



أعلنت منصة شاهد أن الموعد النهائى لعرض المسلسل هو يوم 23 من شهر نوفمبر الحالي.



وطرحت منصة شاهد أول فيديو دعائي لمسلسل بطن الحوت، المؤجل من موسم دراما رمضان 2023، قبل طرحه قريبا دون تحديد موعد.

وكشف برومو مسلسل بطن الحوت عن وجود صراع بين شخصيتين “ضياء وهلال”، وهما محمد فراج وباسم سمرة، وعدد من الفنانين.

لمشاهدة الفيديو من هنا

أبطال مسلسل بطن الحوت

مسلسل “بطن الحوت” من إخراج أحمد فوزي، ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.

مسلسل بقينا اتنين

ومن المسلسلات التى تعرض خلال هذا الشهر أيضا مسلسل بقينا اتنين لشريف منير ورانيا يوسف.



المسلسل تم تقديم موعد عرضه ليكون يوم 24 من شهر نوفمبر الحالي بدلا من أول ديسمبر، وذلك تم بالاتفاق بين الشركة المنتجة وإدارة قناة ontv .



أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.



مسلسل العودة

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل العودة عن اقتراب موعد عرض اولى حلقات المسلسل، حيث من المفترض أن يتم عرض المسلسل نهاية الشهر الحالي ليكون ضمن خطة الموسم الدرامي الحالي.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لمسلسل العودة، الذي يشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم شريف سلامة وعصام السقا.



تفاصيل مسلسل العودة

ويواصل حاليا فريق عمل المسلسل تصوير باقى مشاهد المسلسل استعداد لعرضه عبر إحدى القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



مسلسل "العودة" من بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، أحمد والي، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبدالعظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وسارة نور وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومكون من 30 حلقة.



مسلسل زينهم

وابتداء من الأحد المقبل تعرض قناة ontv . أولى حلقات مسلسل زينهم للفنان أحمد داوود وكريم قاسم.



ونشر أحمد داود الإعلان الرسمي لمسلسله الجديد "زينهم" على صفحات السوشيال ميديا الرسمية وكشف الإعلان عن دكتور زينهم الطبيب الشرعي الذي يحل القضايا بمعاونه فريقه.

مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف