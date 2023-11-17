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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير المالية الإسرائيلي: إدخال الوقود إلى غزة خطأ فادح

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش ، اليوم الجمعة، أن إدخال الوقود إلى غزة يعتبر خطأ فادح يتعارض مع قرار الحكومة الاحتلال المصغرة.

نقلت وكالة رويترز الإخبارية ، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي وافق على السماح بدخول شاحنتي وقود يوميا إلى غزة للمساعدة في تلبية احتياجات الأمم المتحدة.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن القرار جاء بعد طلب من واشنطن.

وأكد المسؤول إن السماح بدخول الوقود يمنح إسرائيل مساحة إضافية للمناورة على الساحة الدولية حتى تتمكن من مواصلة حملتها للقضاء على حماس في غزة.

وأضاف المسؤول إن كمية الوقود ستوفر "الحد الأدنى" من الدعم لأنظمة المياه والصرف الصحي والصرف الصحي في غزة لمنع الأوبئة.

وأوضح مدير الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ، في وقت سابق من اليوم ، إنه على الرغم من الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية في غزة، لن يكون هناك أي تسليم عبر معبر رفح الحدودي من مصر اليوم.

وحسب وكالة أسوشيتد برس، تعطلت أنظمة الاتصالات في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي مع عدم وجود وقود لتشغيل شبكات الإنترنت والهاتف، ومعظم الناس في قطاع غزة ليس لديهم بالفعل ما يكفي من الغذاء أو المياه النظيفة، ما دفع وكالات الإغاثة إلى وقف تسليم الإمدادات الإنسانية عبر الحدود المصرية.

وحذرت منظمة الأونروا من أن المواطنون في غزة قد يواجهون المجاعة قريبًا.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية الرئيسية إن النقص الحاد في الوقود في قطاع غزة أدى إلى إغلاق جميع شبكات الإنترنت والهاتف يوم الخميس، مما أدى إلى عزل المنطقة المحاصرة عن العالم الخارجي.

وأضافت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين: "لقد شهدنا استخدام الوقود والغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب".

من جانبها، قالت عبير عطيفة، المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، إن غزة تتلقى الآن 10% فقط من الإمدادات الغذائية التي تحتاجها يوميًا، كما أن الجفاف وسوء التغذية يتزايدان، حيث يحتاج جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبًا إلى الغذاء. 

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