منة فضالي تستعد لأولى تجاربها المسرحية في موسم الرياض

أعربت الفنانة منة فضالي عن سعادتها بالتواجد فى الرياض إستعدادًا لأولى تجاربها المسرحية ، ومحبتها القوية لشعب الرياض وأنها لم تشعر بأحساس الغربة مطلقًا.

وقالت منة فضالي فى تصريحات لـ “عرب وود”: أنا بلف الرياض من وقت ما جيت وبحب الأكل جدًا وبذات الأكل السعودي والرياض بلد تجنن وحلوة بشعبها .. ومش حاسة أنى متغربة .

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة منة فضالي تخوض لأول مرة تجربة الوقوف على خشبة المسرح خلال فعاليات موسم الرياض في دورته الحالية، وذلك من خلال الاشتراك في مسرحية "صوابع زينب" من بطولة الفنانة هالة صدقي .

وتدور قصة مسرحية صوابع زينب حول سيدة بهذا الاسم أم لثلاث بنات، هم سندس وداليا ونانسي يعيشون معاً في إحدى الأحياء الشعبية وتدور أهداف زينب في الحياة حول زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم. إلا أنها تواجه صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة وهو ما يجعل من الصعب سيطرتها عليهم، ليبدأ المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها في التقرب منها تدريجياً فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم وسط إطار كوميدي طريف.

ويشارك في بطولة مسرحية صوابع زينب كل من هالة صدقي عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، محمد رضوان.

منة فضالي تدعم القضية الفلسطينية

ودعمت الفنانة منة فضالي القضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت منة فضالي: "يا رب بحق نهار الجمعة ينصر أهل فلسطين و شعبها ويحمي غزة ويعم السلام والحرية من الاحتلال، فلسطين في القلب ودمكم و دموع أولادكم وأهلكم غالية، ياريت كان بايدي حاجه اعملها لأني بجد مقهورة يارب احفظ اهل فلسطين.