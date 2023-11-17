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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق القافلة الدعوية بمساجد ميت كنانة بطوخ

جانب من القافلة
جانب من القافلة

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه جري اليوم إطلاق القافلة الدعوية الكبرى بإدارة أوقاف طوخ حيث استقبل مسجد سيدى بكير في قرية ميت كنانة بإدارة أوقاف طوخ والتي ضمت وعظ للسيدات وأنشطة للأطفال ومقرأة القران للأئمة و الجمهور  بحضور قيادات المديرية.
أوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن القافلة الدعوية انطلقت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ضمت أئمة ومشايخ أوقاف القليوبية، حيث تم تدشينها مسجد سيدى بكير في قرية ميت كنانة بإدارة أوقاف طوخ وبدأت فعالياتها بدرس من واعظات الأوقاف للسيدات أعقبه مقرأة الأئمة ضمت مجموعة من مشايخ القليوبية من حسني الصوت، ومقرأة الجمهور .
أضاف أنه جري عقب صلاة الجمعة أنشطة النشاط التثقيفي للأطفال والذي تخلله مجموعة من الفقرات منها قراءة القرآن الكريم، والحديث الشريف، والنسب النبوي الشريف، بمشاركة ما يزيد عن 500 طفل وفتاة من أبناء القرية، ثم اختتام اللقاء بمجلس الصلاة علي النبي مشيرا أشاد الهجان، بجهود وزارة الأوقاف المتميزة، مشيرا إلى أنه لا يمر شهر إلا وتشهد المديريو عمليات تطوير مستمرة، بالإضافة إلى عملية إنشاء مساجد جديدة وتطوير بعض المساجد وتوسعتها خلال الفترة القادمة.
وثمن وكيل الوزارة من جهود الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف لدعم المجهود  الدعوي في قطاع الاهتمام بالنشئ الصغير وتعليمه أمور دينه لخلق جيل جديد محب لدينه ووطنه ومجتمع متمسك بكل القيم الأخلاقية والصفات الحميدة.

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