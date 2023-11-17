ضبط 30 طن ملح طعام غير صالح للاستخدام في القليوبية

شنت إدارة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، بالتعاون مع مكتب الأغذية بالخانكة، حملة تفتيشية علي أحد المنشآت الغذائية بوسط الزراعات بالخانكة.

وأثناء الحملة تم ضبط 50 بالتة ملح طعام بكل بالتة 20 كيس باجمالي 1000 كيس منتهي الصلاحية حيث ينتهي تاريخ الصلاحية في شهر سبتمبر الماضى ، و 1200 شيكارة ملح طعام متحجر وعليه أتربة ومعرض للأمطار وفي مكان غير مرخص وغير مستوفي للاشتراطات الصحية المطلوبة. بإجمالي وزن 30 طنا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر بالمضبوطات، وعرض المحضر علي النيابة العامة للنظر والتصرف، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة.