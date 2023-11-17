عودة برنامج إكس فاكتور فى هذا الموعد

أعلنت قناة دبي عن عودة البرنامج الشهير إكس فاكتور، بعد إعلان إيقافه منذ يوم 25 أكتوبر الماضي، نظرًا لتفاقم أحداث غزة خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يعرض الموسم الجديد من برنامج إكس فاكتور، على قناة دبي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الاثنين من كل أسبوع.

أعلنت إدارة قناة دبي عبر الصفحة الرسمية على انستجرام، خلال الفترة الماضية عن تأجيل البرنامج نظرًا لظروف القضية الفلسطينية، معلقة: تقرر تأجيل عرض حلقات برنامج إكس فاكتور على تليفزيون دبي وسيتم الإعلان عن مواعيد العرض الجديدة لاحقًا.

لجنة تحكيم برنامج إكس فاكتور تتكون من الفنان اللبناني راغب علامة، وأنغام، والمطرب الكويتي عبد الله الرويشد.

روجت الفنانة أنغام، لعودة برنامج “ذا إكس فاكتور”، والمقرر عرضه على شاشة قناة دبي.

وشاركت القناة الفيديو الترويجي للبرنامج، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت أنغام في البرومو، وعلقت الصفحة الرسمية للقناة: “إكس فاكتور يعود من جديد قريباً على قناة تليفزيون دبي”.