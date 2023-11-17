جريمة بشعة.. 140 شهيدا في قصف مدرسة للنازحين بحي الزيتون



ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية أن الهجوم الإسرائيلي على مدرسة الفلاح بحي الزيتون والمدارس الملاصقة والبيوت المحيطة أسفر عن سقوط 140 شهيد حتى الآن .

وأشار المصدر ذاته إلى استمرار القصف المدفعي ومنع سيارات الإسعاف من الوصول للمنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني حيث استهدف طيران جيش الاحتلال مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق القطاع

كما سقط عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي على منطقة الشرابحة القريبة من سوق شعبية.

كما قصفت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا عنيفا على منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة.

وكان مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد ابوسليمة قد صرح ان الصورة سوداوية ولا يوجد سوى الجثث والموت والاحتلال لا يزال يحاصر المجمع، مشيرا الي سقوط شهداء كل دقيقة.



وبين مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة ان الاحتلال يتحرك بحرية داخل المستشفى وهو ما ينفي وجود أي مقاومة، مضيفا" نتعرض للإبادة"



وذكر ابوسليمة ان ما سمح الاحتلال بدخوله من ماء وغذاء لا يكفي سوى مئتي شخص حيث نبذل كل ما بوسعنا لإبقاء الأطفال الخدج على قيد الحياة

وشدد مدير مجمع الشفاء الطبي علي أن الحضانات التي أحضرها الاحتلال لا قيمة لها دون كهرباء

وأتم ابوسليمة تصريحاته قائلا : نواصل دفن الجثث بالمقبرة التي حفرناها داخل المستشفى