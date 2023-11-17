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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاكيرا تثير ضجة بفستان ذهبي جريء | صور

شاكيرا
شاكيرا

تملك نجمة البوب الكولومبية "شاكيرا" ذوقا رفيعا، جعلها تختار أزيائها بعناية فائقة؛ لتعكس أناقتها في مختلف إطلالاتها، وهذا ما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت.

وخطفت "شاكيرا " الأنظار بإطلالة مثيرة ترتدي بفستان جرئ ومكشوف دون أكمام، ذهبي اللون؛ مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، واختارت ترك خصلات شعرها الأشقر منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجا ناعما مرتكزا على الألوان الترابية.

وانفصلت شاكيرا (45 عاما) عن بيكيه نجم برشلونة الإسباني (35 عاما) في يونيو 2022، بعد علاقة استمرت 12 عاما، أثمرت عن ابنين، هما ساشا (10 أعوام)، وميلان (7 أعوام).

آخر أعمال شاكيرا

أطلقت المطربة الكولومبية شاكيرا أغنية مؤخرا تسخر فيها من شريك حياتها السابق جيرارد بيكيه، وذلك بعد أن تم الإعلان عن انفصالهما في يونيو الماضي. 

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IMG_٢٠٢٣١١١٧_١٠٣٨٥٨
IMG_٢٠٢٣١١١٧_١٠٣٩٢٥
IMG_٢٠٢٣١١١٧_١٠٣٩٢٥

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