القسام ترد على أكاذيب نتنياهو بشأن وجود أسرى إسرائيليين في مجمع الشفاء

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة وفاة أسير إسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام، أن سبب وفاة الأسير الإسرائيلي هو إصابته بالهلع نتيجة للقصف المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".

وأشارت "القسام" إلى أن الأسير الإسرائيلي تلقى العلاج ونقل مرة أخرى إلى مكان احتجازه بعد إصابته بالهلع جراء القصف.

وقالت القسام أن بيانها جاء للرد على أكاذيب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشأن احتجاز الأسرى الإسرائيليين في مجمع الشفاء الطبي، الذي اقتحمته قوات الاحتلال قبل يومين وحولته إلى ثكنة عسكرية.

القسام: نقلنا بعض الأسرى الإسرائيليين لمراكز رعاية للعلاج لخطورة وضعهم

وأوضحت كتائب القسام أنها نقلت الأسرى الإسرائيليين لمراكز رعاية للعلاج لخطورة وضعهم، ومن بين من نقل لمراكز الرعاية المحتجز "آريه زالمن زدمانوفتش" الذي تلقى رعاية مكثفة وأعيد لمكان احتجازه.