عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القسام ترد على أكاذيب نتنياهو بشأن وجود أسرى إسرائيليين في مجمع الشفاء

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة وفاة أسير إسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام، أن سبب وفاة الأسير الإسرائيلي هو إصابته بالهلع نتيجة للقصف المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".

القسام ترد على أكاذيب نتنياهو بشأن وجود أسرى إسرائيليين في مجمع الشفاء

القسام تنشر لحظة تفخيخ فتحة نفق وتفجيره في قوة لجيش الاحتلال ..شاهد

وأشارت "القسام" إلى أن الأسير الإسرائيلي تلقى العلاج ونقل مرة أخرى إلى مكان احتجازه بعد إصابته بالهلع جراء القصف.

وقالت القسام أن بيانها جاء للرد على أكاذيب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشأن احتجاز الأسرى الإسرائيليين في مجمع الشفاء الطبي، الذي اقتحمته قوات الاحتلال قبل يومين وحولته إلى ثكنة عسكرية.

القسام:   نقلنا بعض الأسرى الإسرائيليين لمراكز رعاية للعلاج لخطورة وضعهم

وأوضحت كتائب القسام أنها نقلت الأسرى الإسرائيليين لمراكز رعاية للعلاج لخطورة وضعهم، ومن بين من نقل لمراكز الرعاية المحتجز "آريه زالمن زدمانوفتش" الذي تلقى رعاية مكثفة وأعيد لمكان احتجازه.

القسام أسرى إسرائيليين مجمع الشفاء اسير اسرائيلي نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

إسرائيل تعلن شرط الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: يجب حماية المدنيين في غزة وإطلاق سراح الرهائن على الفور

بوتين يتحدث عن "أشياء فظيعة" تحدث في قطاع غزة

الصحة العالمية: فرقنا تعمل في شوارع غزة لدعم المصابين بعد انقطاع الاتصالات

منتخب مصر للشباب يهزم الجزائر 3-0 في بطولة شمال إفريقيا الودية

هذه المحافظة من سلالة الفراعنة| فحص جيني لـ 3 شباب يكشف مفاجآت عن أصل المصريين.. تفاصيل مثيرة

القسام ترد على أكاذيب نتنياهو بشأن وجود أسرى إسرائيليين في مجمع الشفاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفسي أم عضوي.. جمال شعبان يوضح أخطر أسباب الشعور بالإرهاق والتعب المستمر

بعد طلاقها من هشام ربيع .. رد فعل غير متوقع لـ بوسي

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل قرنبيط بالبشاميل

في عمر الخمسينيات | ثلاث نصائح ضرورية للعناية بالبشرة

فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ