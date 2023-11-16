القسام تنشر لحظة تفخيخ فتحة نفق وتفجيره في قوة لجيش الاحتلال ..شاهد

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، مشاهد لتفخيخ فتحة أحد الأنفاق في بيت حانون واستدراج قوة من سلاح الهندسة للمكان وتفجيره.

وحسب وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 5 جنود بينهم ضابط في العملية.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.