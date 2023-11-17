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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصريون يستحوذون على 89.7% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

أحمد الشيخ رئيس البورصة
أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية

سجلت تعاملات المصريين نسبة 89.7% من إجمالي تعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4% والعرب على 6.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبحسب بيان أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي، سجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بقيمة 12.3 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بقيمة 92.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين مثلت 86% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.4% وسجل العرب 7.6%.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5.779 مليار جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3.279 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.
ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى 203.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.379 مليار ورقة منفذة على 600 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 214.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.807 مليار ورقة منفذة على 643 آلاف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

واستحوذت الأسهم على 16.78% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 83.22%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

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