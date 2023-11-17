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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المرشح الرئاسي حازم عمر : يجب إعادة تقسيم المحافظات لتحقيق التنمية الشاملة

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري إن أي خلل في النظام المحلي يؤثر على حياة المواطنين.

مشيرا إلى أن القليل من الفساد يبدو كثيرا، وهو ما يؤدي في النهاية لإشاعة الإحباط بين المواطنين.

وأكد خلال المؤتمر الانتخابي الأول، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري، أهمية عمل إصلاح شامل في ملف الإدارة المحلية للحفاظ على التنمية الشاملة، ولتخفيف الضغط على الحكومة المركزية، وتحسين الخدمات.

وشدد حازم عمر، على ضرورة الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية لوجود كوادر محلية قوية، وكذلك الانتهاء من تشكيل المجالس المحلية  للقيام بدورها في الرقابة والمتابعة ونقل طلبات المواطنين واحتياجاتهم.

وأكد المرشح الرئاسي، أهمية إعادة تقسيم المحافظات على أساس نوعي لتحقيق التنمية الشاملة ومنع التعديات والعشوائيات، وهو ما يساهم أيضا في تقليل حجم المحافظات، وعمل التنمية الشاملة الحقيقية.

وشدد حازم عمر، على أهمية على توفير موارد ذاتية لكل محافظة، مشددا على ضرورة الاستفادة من كافة الدراسات النظرية في إصلاح المنظومة المحلية للقضاء على الفساد والبيروقراطية.

وأكد أهمية العمل على عودة المشروعات الصغيرة والقرية المنتجة، بما يساهم في دعم الاقتصاد والحد من البطالة، قائلا: إنهاء مشكلات الإدارة المحلية يقضي على ما يقرب من ٨٠% من أزماتنا.

وقال: جميع ما يعانيه المواطنين في ملفات التعليم والصحة والصرف والصحي وغيرها مرتبط بإصلاح الإدارة المحلية.

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