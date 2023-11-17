المرشح الرئاسي حازم عمر: برنامجنا مدروس بشكل كبير وبدقة عالية

قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح لمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات 2024، إن هناك بعض المطالب والمشاكل التي تعاني منها بعض المحافظات بشكل خاص، ولكن هناك 80% منها تصب في الخدمات والتنمية.

وأوضح المرشح الرئاسي: برنامجنا مدروس بشكل كبير وبدقة عالية، وما نفعله ونقدمه عن قدرتنا على التغيير، ما هي إلا رؤوس عناوين.

وأشار رئيس حزب الشعب الجمهوري إلى أننا ندرك أهمية إصلاح الدولة من حيث المحليات؛ لأنها عصب الحياة من المدينة إلى القرية والنجوع.

وأضاف المرشح لرئاسة الجمهورية، آن الأوان لحل مشاكل المواطنين، وتقديم الخدمات لهم، وتحقيق معيشة تليق بهم.

يذكر أن هذا هو المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي حازم عمر، والذي يناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.