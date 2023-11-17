قوات الاحتلال تقصف جنوب لبنان بقنابل فسفورية

ذكرت وسائل إعلام لبنانية؛ أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت تلة تركمان في بلدة عديسة جنوب لبنان بقنابل فسفورية.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام بلبنان ان قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، منذ قليل، مركز الجيش اللبناني في سردا، ومنطقة رأس الظهر - غرب بلدة ميس الجبل، بقذيفة مدفعية.

وكان حزب الله اللبناني أعلن - في وقت سابق - استهداف دبابة في محيط مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية، وأصبناها بشكل مباشر.

كما تم إطلاق عدد من الصواريخ الموجهة من لبنان اتجاه هدف في مستوطنة المنارة.

واستهدفت عناصر حزب الله تجمعًا لجنود الاحــتلال الاسرائيلي في محيط موقع المطلة بواسطة محلقتين انقضاضيتين هجوميتين وأوقعت فيه إصابات مؤكدة.



كما قصفت قوات الاحتلال مجموعة مؤللة من القوات الخاصة في جيش الاحــتلال الاسرائيلي المتموضعة في حرج المنارة بالأسلحة المناسبة .