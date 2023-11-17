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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف مصطفى يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للكونغ فو للمرة الثالثة

صدى البلد

فاز المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للووشو كونغ فو، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو عن دورة 2023/2027 وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وجاء ذلك في الانتخابات التي أقيمت اليوم في كونجرس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو على هامش بطولة العالم للكبار المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد مشاركة واسعة من جانب دول العالم كونها من أقوى بطولات الووشو كونغ فو.

وقدم نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو الشكر والتقدير إلى السيد « GAO Zhidan» رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الصينية، بعد فوزه بالانتخابات، متعهدا باستمرار عملية التطوير داخل الاتحاد التي تستمر على قدم وساق.

كما تقدم بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بعد دعمه المستمر للجميع من أجل تقلد المصريين أرفع المناصب في الاتحادات العربية والقارية والدولية مما يعزز من مكانة مصر في الرياضة.

وقال شريف مصطفى، إن الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو يشهد تطورا سريعا على مدار السنوات الماضية بفضل تواجد أفضل العناصر لقيادة اللعبة على مستوى العالم الأمر الذي ظهر جليا من تطور كبير ظهر جليا في مختلف دول العالم.

ويشارك المنتخب المصري للووشو كونغ فو في بطولة العالم للكونغ فو بـ 7 لاعبين وهم أحمد سمير، زياد مدحت، عبد السلام البطران، أحمد علي، روبي حسام في الأساليب وفي الساندا اللاعبان عادل عمر وأحمد مصطفى، وكابتن خالد محجوب مدير فني للبعثة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وافتتحت فعاليات بطولة العالم للووشو كونغ فوا مساء الخميس وتواجدت مصر في طابور عرض الدول المشاركة على أن تبدأ اليوم الجمعة فعاليات البطولة رسميا.

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد الدولي للكونغ فو الإتحاد الدولى للووشو كونغ الاتحادات العربية

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