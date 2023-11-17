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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قصة كبيرة.. ناقد رياضي يثير الجدل بشأن أزمة ثلاثي منتخب مصر

طارق حامد وحسين الشحات
طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور

أثار الناقد الرياضي طارق رمضان، الجدل، بشأن استبعاد الثلاثي حسين الشحات وطارق حامد وإمام عاشور لاعبي المنتخب الوطني من رحلة ليبيريا لمواجهة سيراليون، في تصفيات كأس العالم 2026.

وكتب طارق رمضان، عبر حسابه علي فيسبوك “يعني إمام عاشور قاد تمردا في المنتخب، لأ ومعاه طارق حامد وحسين الشحات، حسب ما رآه العارف بأمر الله مولانا فيتوريا وقادة المنتخب؟، طب ليه؟، علشان مالعبوش قدام جيبوتي؟”.


وتابع "دول قاعدين احتياطي، فتعمل لهم تدريب بعد الماتش ليه؟ يعني الماتش خلص 8 بالليل، وعقبال ما راحوا الفندق بقت 9، عايز تنزلهم 11 بالليل يتدربوا ليه؟، أول مرة أشوف تدريب مباشر بعد الماتش للاعيبه احتياطي، بقولك فيه قصة كبيرة، ربنا يدي الجهاز الفني للمنتخب على قد نيتهم".

وحقق منتخب مصر الأول الفوز بسداسية نظيفة على نظيره جيبوتي، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره سيراليون، الأحد المقبل، الموافق 19 من نوفمبر، خارج الأرض، على ملعب صامويل كانيون دو الرياضي.

وستجمع المباراة بين مصر وسيراليون، الأحد المقبل، على ملعب الثاني، لحساب ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبفوز منتخب مصر على جيبوتي، تربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ3 نقاط، والتي تضم كلا من إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، جيبوتي، بوركينا فاسو.

وتضم قائمة المنتخب 25  لاعبا خلال التصفيات، كلا من: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي، محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد، ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي، ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

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