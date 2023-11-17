أول دولة عربية تدين هجوم حماس على إسرائيل | وتطالب بالإفراج عن المدنيين

وجه ولي عهد البحرين سلمان بن حمد ال خليفة نداء عاجلا الي حماس بضرورة إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين في غزة؛ داعيا كذلك إسرائيل بالمثل.
وذكر ولي عهد البحرين في افتتاح حوار المنامة ان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة والإفراج عن النساء الفلسطينيات والأطفال بـ إسرائيل سيساعد في تحقيق استراحة بحسب ما ذكرت صحيفة العين الإماراتية.
ودعا ولي عهد البحرين الي ضرورة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الفلسطينية مباشرة بعد الحرب.
وقال أيضا : الوضع في غزة لا يحتمل ويجب القيام بكل ما يمكن لإنهاء الحرب في غزة و القرآن الكريم والتوراة وجميع الكتب السماوية حرمت قتل المدنيين والأبرياء.
واضاف ولي عهد البحرين: ندين هجوم 7 أكتوبر ونعتبره همجيا وان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة والإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل من غير المقاتلين، سيساعد في وقف الأعمال القتالية.
وتابع : دور الولايات المتحدة لا غنى عنه في مسار السلام و لن يتحقق الأمن لحين التوصل إلى حل الدولتين الحقيقي، مشددا علي ضرورة تطبيق القانون الدولي بالكامل خلال الحرب في غزة.
وأردف ولي عهد البحرين قائلا : يجب عدم احتلال غزة مجددا وينبغي تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الفلسطينية مباشرة بعد الحرب.
وختم ولي عهد البحرين: يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للاستمرار.