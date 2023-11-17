أول دولة عربية تدين هجوم حماس على إسرائيل | وتطالب بالإفراج عن المدنيين

وجه ولي عهد البحرين سلمان بن حمد ال خليفة نداء عاجلا الي حماس بضرورة إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين في ‎غزة؛ داعيا كذلك ‎إسرائيل بالمثل.

وذكر ولي عهد البحرين في افتتاح حوار المنامة ان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في ‎غزة والإفراج عن النساء الفلسطينيات والأطفال بـ ‎إسرائيل سيساعد في تحقيق استراحة بحسب ما ذكرت صحيفة العين الإماراتية.

ودعا ولي عهد البحرين الي ضرورة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الفلسطينية مباشرة بعد الحرب.

وقال أيضا : الوضع في غزة لا يحتمل ويجب القيام بكل ما يمكن لإنهاء الحرب في غزة و القرآن الكريم والتوراة وجميع الكتب السماوية حرمت قتل المدنيين والأبرياء.

واضاف ولي عهد البحرين: ندين هجوم 7 أكتوبر ونعتبره همجيا وان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة والإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل من غير المقاتلين، سيساعد في وقف الأعمال القتالية.

وتابع : دور الولايات المتحدة لا غنى عنه في مسار السلام و لن يتحقق الأمن لحين التوصل إلى حل الدولتين الحقيقي، مشددا علي ضرورة تطبيق القانون الدولي بالكامل خلال الحرب في غزة.

وأردف ولي عهد البحرين قائلا : يجب عدم احتلال غزة مجددا وينبغي تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الفلسطينية مباشرة بعد الحرب.

وختم ولي عهد البحرين: يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للاستمرار.