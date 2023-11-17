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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زمالك 2012 يهزم الترسانة بـ 7 أهداف في دوري منطقة الجيزة

الزمالك
الزمالك

فاز فريق البراعم لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2012، على نظيره الترسانة بـ 7 أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف في القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك كلا من؛ أحمد حجازي "هدفان" يوسف عادل "هدفان" وأحمد السيد وخليفة إبراهيم ويوسف أيمن.

ويقود فريق "زمالك 2012" كلا من؛ أحمد عبدالله مديراً فنياً، وأيمن علي حسن وعبدالرحمن صلاح ذكي مدربين مساعدين، ورمضان عابدين مدرباَ لحراس المرمى، وهشام رسلان أخصائياً للتأهيل والإصابات، عبدالرحمن حسين إدارياً.

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