بعد انتهاء كأس العالم.. فريق يد الأهلي يواجه هليوبوليس في بطولة الدوري

يعود الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري؛ بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، والحصول على المركز الخامس بالبطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي فريق رجال يد الأهلي، اليوم الجمعة، مع نظيره فريق هليوبوليس، في اللقاء الذي يقام على صالة هليوبوليس.

وحرص ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، خلال المران الأخير، على تخصيص فقرات للتدريبات التخصصية، والجوانب الخططية؛ في إطار الوصول باللاعبين الى أفضل مستوى، للمنافسة بقوة على كل البطولات.