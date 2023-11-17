الرئيس الأمريكي يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع زعيم عربي

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثان، أمير قطر، تلقي اتصالا هاتفيا، اليوم، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الوكالة القطرية، إلى أن الاتصال تطرق إلى بحث تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، والمستجدات الإقليمية والدولية.

كما تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثان، اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.