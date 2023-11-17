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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قطاع الأعمال: قيمة أصول الشرقية للدخان من الأراضي تتخطى 2 مليار جنيه

سجائر
سجائر

قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة الكيماوية تمتلك 50% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، وحصل استحواذ على 30% من أسهم الشركة ، والجزء المتبقي 70% مع الدولة والمساهمين في البورصة ، مشيرًا إلى أن صفقة الاستحواذ وصلة لـ 625 مليون دولار وليس 150 مليون دولار كما قال البعض.

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خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه تم دفع قيمة الصفقة، وحماية المنافسة راجع الصفقة بجانب الرقابة المالية، مشيرًا إلى أن الصفقة مرت بفترات تفاوض كبيرة، تضمن الاحتفاظ المصري بـ 70% من الأرباح.

وذكر وزير قطاع الأعمال، أن أصول الشركة من الأراضي متواجدة في أماكن كثيرة تقترب من 400 ألف متر، قيمتهم اكثر من ملياري جنيه، وهذه الأصول خارج الصفقة وملكية للشركة القابضة.

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