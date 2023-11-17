متحدث وزارة قطاع الأعمال العام: الدولة لديها استراتيجية واضحة ومحددة تدعم الصناعة المحلية

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، إن الدولة لديها استراتيجية واضحة ومحددة بدعم الصناعة المحلية، والتوسع في التصنيع، واتخاذ ما يلزم لتطوير الصناعة وإحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد.

وأضاف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن هذه الاستراتيجية تم إطلاقها والعمل عليها منذ عدة سنوات، موضحا أنه لولاها؛ لكان الوضع صعبا، في ظل الأزمات التي تعرض لها العالم خلال السنوات الماضية، حيث أنها استهدفت زيادة الصادرات.

وأشار منصور عبد الغني، إلى أن هناك خطة تتضمن إدارة وزارة قطاع الأعمال العام لمعظم الشركات، وعددها 6 قطاعات مهمة، منها صناعات معدنية وكيماوية ودوائية، لافتا إلى أن السوق المصري أصبح سوقا مفتوحا فيه تنافسية وشفافية.