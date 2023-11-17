أستاذ علم اجتماع: خسائر إسرائيل فادحة في الأرواح والمنشآت.. فيديو

علقت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع، على الحالة النفسية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لها قطاع غزة.

أكدت الدكتورة هالة منصور، خلال لقائها ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن المنتصر حتى الآن هو شعب غزة؛ لأنهم أصحاب حق ويعانون من الظلم منذ سنوات عديدة، لافتة إلى أن شعارات حقوق الإنسان التي تروج لها الدول الأوروبية اختفت أمام هذا الاختبار الصعب.

وأشار أستاذ علم الاجتماع إلى أن نظرية إسرائيل أنها مضطهدة وتتعرض للظلم من قبل جماعات إرهابية سقطت بعد الجرائم التي ارتكبها الجيش في حق المدنيين، منوهة أن إسرائيل أصيب بـ «الخضة» من وحدة العرب تجاه ما تقوم به حاليا من أصغر طفل حتى المسن الكبير.

وعلقت قائلة: إسرائيل خسرت خسائر فادحة في الأرواح والمنشآت، وشهداء فلسطين ربحهم ومكسبهم الأكبر جنة الخلد بيقين الله؛ لأنهم أصحاب الأرض والحق، متابعة: العالم كان لا يرى الصورة الحقيقية للاحتلال، ولكن الحرب في غزة أظهرت بشاعتهم ومجازرهم تجاه الفلسطينيين.

وتابعت الدكتورة هالة منصور: كل من هو إنسان مسئول في العالم عليه إثبات حق الفلسطينيين والوقوف بجانبهم، ضد الصهاينة أعداء الإنسانية المسيطرين على الإعلام والمال حول العالم، مشيرة إلا أن إسرائيل ضحت بأسراها مقابل تحقيق مصالحها الخاصة.

الصهيونى يكره اليهودية

وقالت أستاذ علم الاجتماع: الصهيوني يكره اليهودية المعتدلة والسامية، فالجرائم الإسرائيلية مستمرة منذ سنوات طويلة، وتطبيق الغرب الديمقراطية وفق أهوائه ومصالحه فقط، واستخدامهم الأسلحة المحرمة دوليا ليس جديدا عليهم.

واستطردت هالة منصور: مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل أثر عليهم اقتصاديا ويجب الاستغناء الكامل والمستمر عنهم، وهذا هو معدن الشعب المصري صاحب الوطنية الدائمة الذي يظهر في الشدائد.