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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فنيا فقط.. أحمد العوضي يعلن الانفصال عن ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أكد الفنان أحمد العوضي، أنه شارك مع زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز في عملين "اللي ملوش كبير" و"ضرب نار"، مشددا على أنهما قرارا الانفصال فنيًا لبعض الوقت.

أحمد العوضي يتحدث عن علاقته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز 

وأشار "العوضي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنهم اتخذوا قرار الإنفصال الفني لكي يعطوا فرصة ليشاركوا في الأفلام التي يريدون الانضمام له، مؤكدًا أن رمضان المقبل لن يشاركوا في عمل درامي واحد، سيكون لكل فنان المسلسل الخاص به. 
وأوضح أنه سيشارك في رمضان المقبل 2024 من خلال مسلسل "حق عرب"، والذي يعني بداية الانفصال الفني عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

أحمد العوضى ضرب نار اللي ملوش كبير ياسمين عبد العزيز حبر سري أسما إبراهيم

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