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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماينفعش اللي بتعمله.. فرج عامر يوجه رسالة نارية لـ إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور

قرر روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، استبعاد طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، لعدم استكمال التدريبات الإضافية عقب مباراة جيبوتي


وعاود فرج عامر رئيس نادي سموحة نشر صورة لإمام عاشور والإبتسامة تكسو وجهه خلال تواجده في تدريبات الأهلي، وكتب قائلا "زعلان منك ، ماينفعش اللي بتعمله لازم تكون اكتر واحد ملتزم في المنتخب القومي خاصة انك أحسن لاعب خط وسط في مصر حاليا".

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وحقق منتخب مصر الأول الفوز بسداسية نظيفة على نظيره جيبوتي، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره سيراليون، الأحد المقبل، الموافق 19 من نوفمبر الجاري، خارج الأرض على ملعب صامويل كانيون دو الرياضي.

وستجمع المباراة بين مصر وسيراليون، الأحد المقبل، على ملعب الثاني، لحساب ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبفوز منتخب مصر على جيبوتي، تربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ3 نقاط، والتي تضم كلا من إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، جيبوتي، بوركينا فاسو.

وتضم قائمة المنتخب 25  لاعبا وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي، محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد، ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي، ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

 

المهندس محمد فرج عامر امام عاشور منتخب مصر استبعاد ثلاثي منتخب مصر

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