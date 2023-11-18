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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحالف الوطني ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم انتخاب الرئيس السيسي بالفيوم |شاهد

مؤتمر التحالف الوطنى
مؤتمر التحالف الوطنى بالفيوم لدعم الرئيس السيسى

نظم التحالف  الوطنى للتنمية ، مؤتمرا شعبيا حاشدا بمحافظة الفيوم ، لدعم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى  فى الانتخابات الرئاسية المقبلة  ، بحضور  رجل الاعمال جمال الجارحى والنائب عبد القادر الجارحى أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم  والنائب محمد جمال الجارحى  عضو التحالف الوطني للتنمية  و عضو مجلس ادارة النادى الاهلى  ،  وأعضاء  مجلسى النواب  والشيوخ وبحضور  المئات من اهالى محافظة الفيوم الذين احتشدوا داخل وخارج سرادق المؤتمر .

 

 قال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أنه يتوجه بالشكر إلى التحالف الوطنى ومؤسساته، لما قدموه خلال الفترة الماضية من دعم لأهالى غزة، بالإضافة إلى ما تم تقديمه لمحافظة الفيوم من مساعدات فى صور عديدة، منها قوافل طبية وتوصيل الصرف الصحى والمياه لمنازل الأسر الأولى بالرعاية.

 

وأضاف  نائب محافظ الفيوم، أن التحديات الموجودة فى مصر موجودة فى محافظة الفيوم، ولدينا تحديات فى مجال الصحة وبدأت فى إنشاء مستشفى الفيوم العام الجديد، ومستشفى يوسف الصديق.

 

وأكد نائب المحافظ ، أن  لدينا قوافل طبية فى قرى عديدة بمختلف مراكز المحافظة، ومستمرون فى تقديم الدعم، لافتا إلى انه خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة زار مركز سيطرة الشبكة الوطنية الذى يسهم فى السيطرة على الازمات بشكل سريع، بالإضافة إلى معارض السلع وتوفير السلع الاساسية، ولفت إلى أن المحافظة لديها الكثير من التحديات فى مجال مياه الشرب والفيوم بها 3 محطات كبرى بها أعمال كثيرة وستنتهى قريبا وتحل مشكلة المياه فى القرى المتضررة من نقص المياه بشكل نهائى، ولفت إلى أن حياة كريمة نفذت 150 مدرسة فى مركزى إطسا ويوسف الصديق ، مطالبا بمشاركة جميع المواطنيين فى الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية .

 

وقال النائب محمد الجارحي عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للتنمية  علينا بالاعتصام  ،  كما أوصى القرآن الكريم في قول الله تعالى ،  " وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا "

 

وأضاف النائب محمد جمال الجارحي  أن المؤتمر ، دعما لمصر والوقوف الي جانب هذا البلد، لافتا إلى أن الرئيس قدم تضحيات كبيرة، وأحدث نهضة حقيقية ستتحدث عنها الأجيال القادمة، لافتا إلى أن المؤتمر ليس بصدد شرح إنجازات تدعونا لانتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، ولكنه لحث المصريين على الخروج في ملحمة وطنية وإعلان انحيازهم لهذا الوطن، واختيارهم لمصر الأمل والعمل.

 

وأكد أن مصر تمر بظروف استثنائية، وأن الرئيس وقف شامخا يصوب مسارًا أراده الأعداء لنا، ولن تصل له مصر في أي يوم، لذا على الجميع الخروج إلى صناديق الاقتراع ليشهد العالم أن ولاء المصريين لبلادهم هو الخيار الأول، ودعا كل من يخرج لقول نعم للوطن وللرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ، استكمالا لمسيرة التنمية والديمقراطية والامن والأمان الذى تشهده مصرنا الحبيبة .

 

 

 

 

 

 

 

 

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