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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توجه للطبيب فوراً.. علامات تكشف الإصابة بالقولون العصبي

علامات تكشف الإصابة
علامات تكشف الإصابة بالقولون العصبي

القولون العصبي (التهاب الأمعاء العصبي) هو اضطراب في الجهاز الهضمي يتسبب في مشاكل متكررة في الأمعاء الغليظة، إليك بعض العلامات التي قد تشير إلى الإصابة بالقولون العصبي وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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علامات تكشف الإصابة بالقولون العصبي

آلام البطن: يمكن أن تكون الآلام في البطن متقطعة وتتحرك من مكان لآخر في البطن. قد تكون الآلام مصحوبة بانتفاخ وغازات.

تغيرات في نمط البراز: يمكن أن تشمل تغيرات في نمط البراز إما إسهالًا (براز سائل ومائي) أو إمساكًا (صعوبة في التبرز) أو تناوُلًا غير طبيعيًا بين الإسهال والإمساك.

تغيرات في العادات البولية: قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بالقولون العصبي من زيادة تردد التبول أو عدم احتفاظ البول لفترة طويلة.

الانتفاخ والغازات: قد يشعر المصابون بالقولون العصبي بالانتفاخ والغازات في البطن والأمعاء.

الإفرازات المخاطية: قد يلاحظ بعض الأشخاص إفرازات مخاطية في البراز أو عند التبرز.

التعب والإرهاق: قد يعاني الأشخاص المصابون بالقولون العصبي من التعب والإرهاق الناجم عن تأثيرات الاضطراب على الجهاز الهضمي.

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض المزمنة والمتكررة، فيُفضل أن تستشير الطبيب للحصول على التشخيص الصحيح وخطة العلاج المناسبة، يمكن للطبيب تقييم الأعراض وإجراء الفحوصات اللازمة لاستبعاد أسباب أخرى وتأكيد التشخيص.

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