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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باركود تبرع لدعم غزة .. لقطات من حفل زفاف نجل عمرو اديب

خالد عمرو أديب
خالد عمرو أديب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعوة حفل زفاف خالد عمرو أديب عليها باركود للتبرع لأهالي غزة.

رقصة أميرة أديب :

 

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام " ، فيديو للفنانة الشابة أميرة أديب ،  خلال تواجدها في حفل زفاف ابن عمها خالد عمرو أديب .

وظهرت أميرة أديب فى حفل زفاف خالد عمرو أديب وهي ترقص مع والدها المخرج عادل أديب .

واحتفل الإعلامي عمرو أديب بزفاف نجله خالد من زوجته الاولي أماني سوكا، وذلك بعد شهور من احتفاله بخطوبته. 

أميرة أديب ترقص مع والدها فى حفل زفاف نجل عمرو أديب

عمرو أديب يحتفل بزفاف نجله.. صور

وظهر الاعلامي عمرو اديب خلال حفل الزفاف تبدو عليه علامات السعادة، وبرفقة زوجته  لميس الحديدي.  

 

وفي شهر أغسطس الماضي، احتفل عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بخطوبة ابنه خالد، على الكاتبة فرح الطوخي. 

 

وكانت هذه اللحظة مميزة حضرها العديد من الأقارب والأصدقاء المقربين، مثل عادل أديب، منال سلامة، وأميرة أديب، مما أضفى عليها طابعًا عائليًا مميزًا.

 

وكان أخر اعمال عادل أديب هو مسلسل “ حضرة العمدة ” ، والذى عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي . 

 

وشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

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