عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

محافظ دمياط تبحث مع ممثلي مكتب مفوضية شئون اللاجئين التعاون المشترك


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن  .. بينما غادر عدد 10 سفن  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة . 


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17720 طن تشمل : 6020 طن يوريا و 4200 طن رمل و 200 طن مولاس و 7300 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58977 طن تشمل :  11545 طن خردة و 3224 طن حديد  و 7600 طن سكر و 967 طن خشب زان و 16241 طن قمح و 19400 طن ذرة .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 959 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 224 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1584 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91807 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 398095 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1267 طن قمح متجه إلى صوامع امبابة ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5462 شاحنة .

دمياط التعاون المشترك الاسكندرية القطاع الخاص المركز الاعلامي القطاع الخاص هيئة ميناء دمياط بضائع متنوعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

فيه أحسن منه..حسام حسن يعلق على صفقة الأهلي مع عمر كمال

موضوعات متعلقة

انقطاع المياه عن بعض مناطق دمياط لمدة 10 ساعات

ترشيحاتنا

خلال ساعة واحدة.. الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مجمع الشفاء

الإمارات تستقبل الطائرة الأولى ضمن مبادرة استضافة 1000 طفل فلسطيني

نشرة المرأة و الصحة| حيل تساعد على تقوية الذاكرة ومعالجة النسيان..أطعمة تقوي الذاكرة في عمر الأربعين

من نوع هرمز.. حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان بصاروخ

أعراض لا تشعرين بها في بداية الإصابة.. احذري سرطان عنق الرحم

زيادة 1% للموظفين.. شروط جديدة لتسوية المعاشات في القانون الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزبيب في المنزل

تبلغ 77 عاما.. مغنية شهير تكشف السر وراء رشاقتها وظهورها أصغر لسنوات

فى عيد ميلادها.. 4 أعمال وضعت مني زكي بـ مرمي النيران

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فيديو

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ