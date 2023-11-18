ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17720 طن تشمل : 6020 طن يوريا و 4200 طن رمل و 200 طن مولاس و 7300 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58977 طن تشمل : 11545 طن خردة و 3224 طن حديد و 7600 طن سكر و 967 طن خشب زان و 16241 طن قمح و 19400 طن ذرة .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 959 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 224 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1584 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91807 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 398095 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1267 طن قمح متجه إلى صوامع امبابة ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5462 شاحنة .