الإمارات تستقبل الطائرة الأولى ضمن مبادرة استضافة 1000 طفل فلسطيني

استقبل مطار أبو ظبي الدولي، اليوم السبت أول طائرة تحمل على متنها أطفال من قطاع غزة، ضمن مبادرة استضافة ألف طفل فلسطيني، التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

ووصلت الطائرة على متنها 15 شخصا من الأطفال وعائلاتهم، من مطار العريش الدولي، والأطفال يعانون من أمراض السرطان بالإضافة إلى إصابة بعضهم بحروق شديدة.

وأكدت مها بركات مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة في دولة الإمارات، أن جميع الطواقم الطبية والصحية والمستشفيات في الدولة على أتم الاستعداد لاستقبال باقي الأطفال وعائلاتهم، وتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة لعلاجهم وتوفير أفضل الخدمات التخصصية، وفقا للمعايير الدولية حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم.