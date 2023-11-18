بعيدا عن مراكز التجميل| علاجات منزلية للتخلص من تجاعيد الشفاه

تجاعيد الشفاه، والتي تسمى أحيانًا خطوط الشفاه أو خطوط أحمر الشفاه أو خطوط المدخن، هي خطوط عمودية صغيرة تتشكل على شفاه البالغين - يصعب إخفاءها، لذا بدلاً من إخفاء خطوط الشفاه، حاولي التخلص منها. نعم، يمكنك أن تفعل ذلك وذاك أيضًا، وأنت مرتاح في منزلك.

تعد تجاعيد الشفاه أكثر شيوعًا مما تتخيل، لذلك دعونا معرفة ما الذي يسبب تجاعيد الشفاه، العامل الواضح الأول هو الشيخوخة مع تقدمك في العمر، تفقد بشرتك محتواها من الكولاجين والإيلاستين، المسؤولين عن الحفاظ على شفاهك ممتلئة وناعمة.

السبب الرئيسي الآخر هو التعرض للأشعة فوق البنفسجية التي تكسر إنتاج الكولاجين في بشرتك، وتجرد شفتيك من امتلاءها الطبيعي، يمكن أن يتسبب التدخين أو الجفاف أو النظام الغذائي الخاطئ أيضًا في ظهور خطوط عميقة على شفتيك .

قدم موقع Boldsky قائمة من العلاجات المنزلية فائقة الفعالية التي يمكن أن تساعدك على التخلص من التجاعيد على شفتيك إلى الأبد، تعمل هذه العلاجات المنزلية الرائعة على شد بشرة الشفاه والتخلص من خلايا الجلد الميتة وتحسين المظهر العام لشفتيك، إن تطبيق هذه العلاجات المنزلية على شفتيك المتجعدة بانتظام سيساعدها على الظهور بشكل أفضل، جربهم لترى بنفسك.

- السكر

مثل بشرتك، تحتاج إلى تقشير شفتيك لتكشف عن الطبقة الناعمة والوردية تحتها، ولا يوجد شيء أفضل من السكر لإزالة خلايا الجلد الميتة ومنح شفتيك دفعة الدم التي تحتاجها بشدة.

الطريقة: اخلطي ملعقة كبيرة من السكر البني مع نصف ملعقة من زيت الزيتون، باستخدام فرشاة، ضعي الخليط على شفتيك، افركيه بحركة دائرية، اشطفه نظيفًا، واتركه حتى يجف.

-زيت فيتامين E

زيت فيتامين E مليء بمضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة والتي يمكن أن تعيد الحياة إلى شفتيك الجافة والرفيعة.

الطريقة: خذ بضع قطرات من الزيت على طرف إصبعك، دلكي شفتيك بلطف بهذا الزيت لمدة دقيقة، اتركه طوال الليل، ستصبح شفتيك ناعمة بشكل ملحوظ في الصباح.

-زيت جوز الهند

زيت جوز الهند هو مرطب طبيعي غني بخصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، فهو لن يرطب شفتيك بعمق فحسب، بل سيحميها أيضًا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

الطريقة: ما عليك سوى أخذ بضع قطرات من زيت جوز الهند النقي وتدليك شفتيك به، قومي بذلك كل يوم مرتين لتلاحظي الفرق الواضح.

-زيت الخروع

يساعد زيت الخروع على ترطيب الشفاه ويمنع التجاعيد على الشفاه، هذا هو السبب في أنه يستخدم على نطاق واسع في أحمر الشفاه ومرطب الشفاه، كل ما عليك فعله هو أخذ بضع قطرات من زيت الخروع وتدليك شفتيك بلطف بحركة دائرية، قومي بذلك كل يوم مرة واحدة قبل الذهاب إلى السرير واتركيه طوال الليل.