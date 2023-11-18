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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن: زيادة المساعدت ووقف إطلاق النار في غزة مرتبط بالإفراج عن الأسرى

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد، اليوم السبت، أن إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين من قطاع غزة سيؤدي لوقف مؤثر للقتال.

وأضاف أن زيادة المساعدات ووقف القتال في قطاع غزة، مرتبطان بإلافراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".

وأشار المبعوث الأمريكي إلى رفض الولايات المتحدة لتهجير أهالي غزة وتقليص مساحة القطاع، وعدم قبول إعادة إسرائيل احتلال غزة.

واستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث والأربعين، والذي تسببت في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، جراء القصف المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى جانب الاجتياح البري لشمال قطاع غزة.

وتوجه ما يقرب من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة، إلى جنوبه هربا من القصف الإسرائيلي الغاشم على مناطق الشمال إلى جانب الاجتياح البري الذي تركز في هذا الجزء من غزة، في ظل الاستهداف المتواصل للمستشفيات والمرافق الصحية والمنشآت المدينة، واقتحم الاحتلال مؤخرا مجمع الشفاء الطبي.

وكانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر حوالي 250 آخرين.

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