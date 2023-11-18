عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي: نعمل على توثيق أوجه التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة المنشطات

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، وأعضاء المكتب التنفيذي، وحضور المجلس، ومناقشة جدول الأعمال الوكالة خلال الفترة المقبلة، والموضوعات ذات الشأن.

قال الدكتور أشرف صبحي : نعمل علي  توثيق أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الدولة المصرية وبين المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة المنشطات متمثلة فى المكتب الإقليمي، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مختلف مجالات التعاون، وخاصة فى شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الأفراد وخاصة فى أوساط الرياضيين.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على تضافر الجهود بين الوزارة و المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، مشيرًا إلي دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، من أجل تحقيق أهدافه المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار الوزير، إلى أن المنظومة الرياضية المصرية خلال الآونة الأخيرة جاءت بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرص على إحداث تلك النقلة النوعية للرياضة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالتطوير الشامل للبنية الرياضية.

فيما أكد رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وأعضاء المجلس التنفيذي تقديرهم للدور الكبير الذى تحرزه مصر على صعيد ملف مكافحة المنشطات والتنسيق والتعاون الدائم بين الوكالة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والوزارة والنتائج الإيجابية التى تتحقق جراء هذا التعاون.

ويأتي ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير حاليا لكندا من أجل المشاركة في اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، كعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وكان وزير الشباب والرياضة عقب وصوله، قام بزيارة السفارة المصرية بكندا، وكان في استقباله السفير المصري  أحمد حافظ ونائبه رحاب شاور، والتقي نائب رئيس جامعة أوتاوا الكندية. 

WhatsApp Image 2023-11-18 at 10.18.54 AM (2)
WhatsApp Image 2023-11-18 at 10.18.54 AM (2)
WhatsApp Image 2023-11-18 at 10.18.54 AM
WhatsApp Image 2023-11-18 at 10.18.54 AM
WhatsApp Image 2023-11-18 at 10.18.53 AM (1)
WhatsApp Image 2023-11-18 at 10.18.53 AM (1)
WhatsApp Image 2023-11-18 at 10.18.53 AM
WhatsApp Image 2023-11-18 at 10.18.53 AM
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة المنظومة الرياضية المصرية المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مكافحة المنشطات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

زيادة 1% للموظفين.. شروط تسوية معاشات العجز الكامل أو الوفاة بقانون التأمينات

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد توسعات مصنع دهانات في مدينة العبور

نكرر نموذج العلمين بطول سواحل مطروح.. شعيب: قريبًا سنرى "رأس الحكمة" الجديدة|فيديو

غير كاف.. الأونروا تعلق على دخول الوقود إلى غزة

السنغال يبدأ أولي خطوات التأهل لمونديال 2026 بمواجهة جنوب السودان.. الليلة

الجيش السوداني: الدعم السريع دمرت سد جبل أولياء جنوب الخرطوم

عليكم أن تسألوه.. مبابي يرد بقوة علي تصريحات إنريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج متلازمة القولون العصبي.. اتبع هذه النصائح الفعالة

جمال شعبان يوجه رسالة ضرورية لأطباء القلب| تعرف عليها

العلبة وصلت 130 جنيها| تحرك مفاجئ بأسعار السجائر وهذا موعد الانخفاض

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

فيديو

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ