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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: تنفيذ 919 مشروعاً بإجمالي استثمارات 18 مليون جنيه في 22 محافظة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريراً حول متابعة جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالى الحالي 2023/2024 وحتى شهر نوفمبر الحالى ، حيث تمكن الصندوق من تمويل 919 مشروعاً بإجمالى استثمارات حوالى 18 مليون جنيه منها 15 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين ، و3 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة وهى الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادى الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبنى سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة فرص العمل للمرأة والشباب على مستوى القري والمراكز في جميع المحافظات. 

وأكد اللواء هشام آمنة أن صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات العمل الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة لتدعيم التنمية الاقتصادية في الريف المصري، وتتحدد أهداف الصندوق في دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة في تصنيع الريف ، والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية ، و رفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية ، والتوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 113 مشروعاً باستمارات 2 ملايين جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد 108 مشروعاً بقروض 1,9 ملايين جنيه، ثم سوهاج بـ79 مشروعاً بقروض 1,8 مليون جنيه ،ثم محافظة الوادى الجديد بعدد 73 مشروعاً بإستثمارات 1,3 ملايين جنيه .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الصندوق يولى اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصرى في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي ، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه، حيث بلغت عدد المشروعات التى مولها للمرأة منذ بدء العام المالى الحالي وحتى بداية شهر نوفمبر الحالى 575 مشروعاً بنسبة 62,5% من إجمالى المشروعات التي مولها،  كما أن النسبة وصلت 100% فى محافظة مطروح، وبلغت 85,7% بمحافظة الجيزة ، مشيراً إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.

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