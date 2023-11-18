كشف لغز بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط الجناة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من بلاغات السرقة وضبط مرتكبيها ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

فقد تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهما مركبة "تروسيكل" مُحمل عليها كمية من الأسياخ "مختلفة الأحجام" ، بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة المضبوطات حوزتهما من أحد المواقع "تحت الإنشاء" بأسلوب المغافلة.

وضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة (بعض المشغولات الذهبية والألماس – عدد من الساعات والنظارات – مبالغ مالية عملات "مختلفة") من داخل فيلا كائنة بدائرة القسم ، وعثر بمسكنهما على (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" – المسروقات المستولى عليها).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الكالون" ، وأقرا بحيازتهما للمسروقات والسلاح الناري.

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بعرض جهاز "آى باد" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية ، واعترف بسرقته من أحد أصدقائه (طالب) حال تواجده بصحبته بمحافظة الإسكندرية بأسلوب "المغافلة" ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.