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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف لغز بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط الجناة

الشرطة
الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من بلاغات السرقة وضبط مرتكبيها ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

فقد تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهما مركبة "تروسيكل" مُحمل عليها كمية من الأسياخ "مختلفة الأحجام" ، بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة المضبوطات حوزتهما من أحد المواقع "تحت الإنشاء" بأسلوب المغافلة.

وضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة (بعض المشغولات الذهبية والألماس – عدد من الساعات والنظارات – مبالغ مالية عملات "مختلفة") من داخل فيلا كائنة بدائرة القسم ، وعثر بمسكنهما على (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" – المسروقات المستولى عليها).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الكالون" ، وأقرا بحيازتهما للمسروقات والسلاح الناري.

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بعرض جهاز "آى باد" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية ، واعترف بسرقته من أحد أصدقائه (طالب) حال تواجده بصحبته بمحافظة الإسكندرية بأسلوب "المغافلة" ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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