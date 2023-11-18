إيطاليا تحظر إنتاج اللحوم المصنوعة مخبرياً

حظرت إيطاليا الخميس الماضي، إنتاج اللحوم المصنوعة مخبرياً وبيعها، مشيرة إلى مخاوف صحية مُحتملة لهذه المنتجات، مع العلم أنّ بيع هذه اللحوم لم يُوافَق عليه بعد في الاتحاد الأوروبي.

وباتت إيطاليا، بهذا القرار أول دولة في الاتحاد الاوروبي تحظر اللحوم المصنوعة مخبرياً التي تُنتج من خلايا مُستخرجة من أنسجة الحيوانات.

ويحظر القانون الذي أقره مجلس النواب الإيطالي بعد حصوله على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ، وصف بروتينات من أصل نباتي بأنها "لحوم"، تحت طائلة دفع غرامات عالية.

وتبيع شركات في مختلف العالم بدائل نباتية للحوم، يُقال إنها تشكل حلاً للمسائل الأخلاقية المحيطة بالمزارع الصناعية والمخاوف البيئية.

وتُعد تربية المواشي أحد الأسباب الرئيسية لانبعاثات غازات الدفيئة.

وراهناً، تتيح سنغافورة والولايات المتحدة بيع اللحوم المصنوعة مخبرياً، مع العلم أن الشركات الأوروبية جمعت مبالغ لتمويل الأبحاث في هذا المجال.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أنّ اللحوم المصنوعة مخبرياً "طعاما جديدا"، لذا كأي منتج جديد، يجب أن تحصل على موافقة من الجهات المعنية.

وقال وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا إن اللحوم المصنوعة مخبرياً "تقطع العلاقة الفاضلة بين الأرض والإنسان والعمل التي رافقتنا لآلاف السنين وأتاحت لنا الحفاظ على الأرض".

إلا أن المنظمة الدولية لحماية الحيوان، وهي منظمة غير حكومية إيطالية، اعتبرت أنّ هذا القانون غير مجدٍ.

ولفتت إلى أنّ "هذا الحظر لا فائدة منه مطلقاً في المرحلة الراهنة، لأنّ اللحوم المصنوعة مخبرياً لم تحصل على موافقة للاستخدام البشري في أوروبا ولا يمكن تالياً بيعها".