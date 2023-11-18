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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمن لجنة القمة.. شكري يبدأ جولة لدفع مسار وقف إطلاق النار بغزة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

يعتزم وزير الخارجية سامح شكري، بدء جولة وزارية لعدد من عواصم العالم للدفع في مسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، اليوم السبت بأن "شكري" سوف يبدأ غدا الأحد الموافق ١٩ نوفمبر الجاري جولة إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من القمة العربية/الإسلامية الأخيرة.

وأوضح المتحدث بإسم وزارة الخارجية، أن الجولة تهدف إلى الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.

وأشار إلى أن وزراء الخارجية المشاركين، سوف يلتقون مع القيادات السياسية ووزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة، وذلك بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، بإلاضافة إلى الدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وزير الخارجية سامح شكري وقف إطلاق النار في قطاع غزة سامح شكري قطاع غزة

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