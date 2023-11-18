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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تخمد نيران حريق امتد لمدة 6 ساعات متواصلة

القصة الكاملة|نجاة أهالي قرية بنوفر من الموت بسبب انفجار سيارة محملة باسطوانات غاز..صور

انفجار سيارة اسطوانات
انفجار سيارة اسطوانات غاز بالغربية

شهدت قرية بنوفر التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم استمرار حالة من الصدمة والوجيعة جراء وقوع حادث انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات غاز الأمر الذي نتج عنه نجاة الآلاف من الأسر والعائلات  من موت محقق وتم الدفع بالسيارات المطافىء مدعومة بالقوات الحماية المدنية وتم السيطرة علي حريق النيران قبل امتداده للمنازل المجاورة حفاظا علي  أرواح الموطنين. 

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في ذات السياق أصدر  المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بتشكيل لجنة من خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حادث انفجار اسطوانه الغاز بقرية بنوفر للوقوف على تطورات الحادث حفاظا على ارواح المواطنين.

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من ناحية أخري أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته إلي المحاسب عادل داود رئيس مجلس مركز ومدينة كفر الزيات بسرعه تشكيل لجنة صناعية من الرقابة والمتابعة لإعداد تقرير حول الحادث المذكور .


وقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه عقب انفجار انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتجاز" أسطوانات الغاز " بقرية بنوفر بكفر الزيات بمحافظة الغربية مما تسبب في إصابة المواطنين بحاله من الفزع والرعب خشية تعرض حياتهم للخطر الامر الذي تسبب في إصابة سائق السيارة، وجري نقله إلى المستشفى كما تم الدفع بخبراء الأدلة الجنائية للوقوف  على أسباب وظروف وملابسات الحريق .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية من مأمور مركز شرطة كفر الزيات اخطارا يفيد بورود بلاغ يفيد باشتعال سيارة محملة بإسطوانات البوتاجاز " أنابيب غاز "، مما نتج عن  انفجارها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات.

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وكشفت التحريات الأمنية أنه تم  اشتعال سيارة محملة بإسطوانات البوتاجاز بقرية بنوفر بدائر مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مما أدى إلى انفجارها وإصابة أحد الأشخاص، وهو سائق السيارة ويدعى عبدالعظيم عاطف 24 سنة مصابا بخلع في الكتف، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.

من جانبه أعرب حسن محمد أحد أهالي القرية عن حزنه بقوله “الحمد لله ربنا كتب عمر جديد لكل الأسر والعائلات وربنا نجانا من موت محقق وتصاعد النيران  واللهب والأدخنه انطلقت أحداثه في الساعة 3 فجرا وتواصلنا مع الجهات المعنية والمسئولين وتم إرسال أكثر من 8 سيارات مطافىء واستمرت لأكثر من 6 ساعات لإخماد  نيران الحريق ".

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري  ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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القصة الكاملة|نجاة أهالي قرية بنوفر من الموت بسبب انفجار سيارة محملة باسطوانات غاز..صور

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